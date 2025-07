Tesla in der Krise: Verkaufszahlen brechen ein – Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Verkaufszahlen von Tesla in Europa zeigen einen besorgniserregenden Trend, insbesondere in Schweden und Dänemark, wo die Zulassungen im Juni um 64,4 Prozent bzw. 61,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Dies markiert den sechsten Rückgang in Folge und deutet auf wachsenden Wettbewerb im E-Automarkt hin. Trotz einer stabilen Marktpräsenz in den USA und China hat Tesla in Europa Schwierigkeiten, die Nachfrage aufrechtzuerhalten. Die skandinavischen Länder gelten als Vorreiter in der E-Mobilität, was den Rückgang der Verkaufszahlen für Tesla besonders alarmierend macht.

Zusätzlich zu den rückläufigen Verkaufszahlen wird die Tesla-Aktie von einem Konflikt zwischen CEO Elon Musk und US-Präsident Donald Trump belastet. Musk und Trump haben sich öffentlich über Subventionen und Steuerreformen gestritten, was zu einem weiteren Rückgang des Aktienkurses um 5 Prozent führte. Analysten von JPMorgan haben ihre Prognosen für die Tesla-Aktie gesenkt und ein Kursziel von nur 115 US-Dollar festgelegt, was das niedrigste unter den großen Analysten ist. Sie erwarten, dass die schwache Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen, die bereits im ersten Quartal sichtbar war, auch im zweiten Quartal anhält.