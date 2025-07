Mercedes-Benz startet Verkauf: 80 Autohäuser und 8.000 Jobs betroffen! Mercedes-Benz hat den Verkauf seiner konzerneigenen Autohäuser in Deutschland offiziell gestartet, beginnend mit der Niederlassung in Neu-Ulm, die an die Sterne Gruppe GmbH verkauft wurde. Dieser Schritt markiert den Beginn einer umfassenden …