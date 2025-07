GFT Technologies: Aktienkurs springt dank Neura Robotics Partnerschaft!

Die Aktie von GFT Technologies hat am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von fast 5 Prozent verzeichnet und gehört damit zu den Gewinnern unter den deutschen Small Caps. Dieser Kurszuwachs ist auf die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft mit dem deutschen Start-up Neura Robotics zurückzuführen. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung einer Softwareplattform für kognitive Roboter, die in der Lage sind, sich in realen Umgebungen anzupassen, zu lernen und autonom zu agieren. GFT Technologies, ein Unternehmen mit Fokus auf IT-Beratung, Softwareentwicklung und Cloud-Lösungen, sieht in dieser Partnerschaft erhebliche Wachstumschancen im boomenden Markt für Robotik und Künstliche Intelligenz (KI).

Die positive Marktreaktion folgt auf eine schwierige Phase für GFT, die im Mai einen Rückgang des Gewinns im ersten Quartal 2025 bekanntgeben mussten, obwohl die Umsätze gestiegen sind. Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen seine Jahresziele bekräftigt. Die GFT-Aktie hat seit Jahresbeginn ein moderates Plus von etwa 4 Prozent erzielt und bietet Anlegern ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 sowie eine Dividendenrendite von über 2 Prozent.