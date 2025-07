Apple plant radikalen Siri-Strategiewechsel: Externe KI-Modelle im Fokus!

Dieser Schritt ist bemerkenswert, da Apple traditionell auf interne KI-Lösungen, wie die Apple Foundation Models, gesetzt hat. Interne Tests haben jedoch gezeigt, dass Siri im Vergleich zur Konkurrenz erheblich hinterherhinkt. Besonders Anthropic scheint mit seinen Angeboten überzeugt zu haben, was den Druck auf Apple erhöht, schnell zu handeln. Die Leitung des Kurswechsels obliegt Softwarechef Craig Federighi und Siri-Leiter Mike Rockwell, während der bisherige KI-Chef John Giannandrea entmachtet wurde. Seine Teams wurden teilweise aufgelöst oder in andere Bereiche umstrukturiert. Zudem sieht sich Apple einem verstärkten Wettbewerb um KI-Talente ausgesetzt, da Tech-Unternehmen wie Meta KI-Spezialisten mit hohen Gehältern anlocken.

Die Verhandlungen mit Anthropic gestalten sich jedoch als herausfordernd, da das Start-up offenbar jährliche Zahlungen in Milliardenhöhe verlangt, die stark ansteigen könnten. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte Apple in Erwägung ziehen, erneut mit OpenAI oder anderen Partnern zu verhandeln. Ein endgültiger Beschluss steht noch aus, doch angesichts der geplanten Siri-Updates im Jahr 2026 ist ein schneller Technologiesprung für Apple unerlässlich. Ein Wechsel zu externen KI-Modellen könnte nicht nur Siri revitalisieren, sondern auch das KI-Image des Unternehmens verbessern, bevor es den Anschluss an die Konkurrenz verliert.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq reagierte die Apple-Aktie zunächst kaum auf die Neuigkeiten, notierte jedoch mit einem leichten Plus von 205,44 US-Dollar pro Anteilsschein. Trotz eines Anstiegs am Montagabend gehört die Apple-Aktie im bisherigen Jahresverlauf zu den größten Verlierern im Dow, mit einem Wertverlust von fast 20 Prozent. Zudem scheiterte Apple mit einem Versuch, gegen eine Kartellklage des Justizministeriums vorzugehen, was jedoch keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Aktienkurse hatte.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 212,4USD auf Nasdaq (03. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.