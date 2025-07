Disney-Aktie im Aufwind: Kommt die Rückkehr der 'Disney-Magie'?

In den letzten Jahren war die Aktie des Unterhaltungskonzerns Walt Disney ein schwaches Investment, doch die aktuelle Marktlage zeigt Anzeichen einer Erholung. Während der Corona-Pandemie konnte Disney die hohen Wachstumserwartungen nicht erfüllen, was zu einem Rückstand gegenüber Konkurrenten wie Netflix führte. Die Streaming-Sparte kämpfte mit Profitabilitätsproblemen und musste durch andere Geschäftsbereiche, insbesondere Freizeitparks, finanziert werden. Auch die Kinokassen blieben hinter den Erwartungen zurück, was teilweise auf politische Konflikte in Florida zurückzuführen war.

Inzwischen hat sich die Situation jedoch verbessert. Mit der bevorstehenden Realverfilmung von „Lilo & Stitch“ und neuen Marvel-Filmen rechnet Disney mit einem Box-Office-Ergebnis von über einer Milliarde US-Dollar. Zudem sorgen neue Serien aus dem Star-Wars-Universum, wie „Andor“ und „Skeleton Crew“, für steigendes Interesse an Disney+. Der Konzern hat auch seine Anteile an Hulu erhöht, was zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnet. Die Freizeitparks sind wieder gut besucht, und das Interesse an Kreuzfahrten bleibt hoch, was die allgemeine Robustheit der Tourismusbranche unterstreicht.