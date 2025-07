Mutares Hauptversammlung: Dividende sinkt, Umsatz sprunghaft gestiegen!

Am 2. Juli 2025 fand die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA in München statt, bei der eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie beschlossen wurde, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2,25 Euro) darstellt. Die Zustimmung zu diesem Beschluss lag bei beeindruckenden 99,20 %. Die Hauptversammlung entlastete zudem den Vorstand und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 und wählte Dr. Kristian Schleede in den Aufsichtsrat, um die Nachfolge von Dr. Axel Müller anzutreten.

In seiner Präsentation reflektierte der Vorstand über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024, in dem der Konzern einen Umsatz von über 5 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 108 Millionen Euro erzielte. Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Exit-Transaktionen, darunter der Börsengang von Steyr Motors und der Verkauf von Frigoscandia. Mutares konnte zudem 13 Akquisitionen abschließen und sechs weitere unterzeichnen, was die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Diese Strategie umfasst neue Standorte in China, den USA und Indien, die bereits erste Erfolge verzeichnen konnten.