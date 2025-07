Ölpreise im Aufwind: Opec+ Sitzung könnte für neue Turbulenzen sorgen!

In den vergangenen Tagen hatten die Ölpreise unter dem Einfluss geopolitischer Entwicklungen gelitten, insbesondere nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran, der die Sorgen um eine mögliche Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Öltransportrouten, verringert hat. Diese Entspannung führte zu einem Rückgang der Ölpreise, nachdem sie zuvor aufgrund der angespannten Lage in der Region gestiegen waren.

Die Ölpreise haben am Mittwoch moderate Gewinne verzeichnet und an die Stabilisierung vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel Brent-Öl kostete 67,58 US-Dollar, was einem Anstieg von 47 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 38 Cent auf 65,83 Dollar. Im Mittelpunkt der Marktbeobachtungen steht die bevorstehende Sitzung der Opec+ am Sonntag, bei der eine signifikante Erhöhung der Fördermenge um 411.000 Barrel pro Tag erwartet wird. Diese Ankündigung könnte die bereits gesunkenen Ölpreise weiter unter Druck setzen.

Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA haben ebenfalls kaum Einfluss auf die Marktbewegungen gehabt. Nach mehreren Rückgängen in den Vorwochen stiegen die Ölreserven unerwartet an, was auf ein höheres Angebot an Rohöl hindeutet. Diese Entwicklung könnte die Marktteilnehmer zusätzlich verunsichern, da sie auf eine mögliche Überversorgung hinweist.

Die Opec+ hat in der Vergangenheit bereits mehrfach ihre Fördermengen angepasst, um die Preise zu stabilisieren. Die bevorstehende Entscheidung zur Produktionssteigerung könnte jedoch die Dynamik auf dem Ölmarkt erheblich beeinflussen. Rohstoffexperte Robert Rennie von der Westpac Banking Corp. äußerte die Erwartung, dass diese Erhöhung nicht die letzte sein wird und im kommenden Monat möglicherweise weitere Schritte folgen könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ölpreise derzeit von einer Kombination aus geopolitischen Spannungen und den erwarteten Entscheidungen der Opec+ beeinflusst werden. Während die Marktteilnehmer auf die bevorstehenden Entwicklungen achten, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Preisentwicklung bestehen. Ein Anstieg der Fördermengen könnte die Preise weiter belasten, während geopolitische Risiken jederzeit zu plötzlichen Preisschwankungen führen können.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 68,57USD auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.