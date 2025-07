Symrise AG: Wichtige Finanzberichte 2025 – Termine und Prognosen im Blick!

Für das erste Halbjahr 2025 wird eine Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 29. April 2025 veröffentlicht. Im zweiten Halbjahr ist eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung für den 28. Oktober 2025 vorgesehen. Beide Berichte werden auf den Unternehmenswebseiten in den jeweiligen Sprachen zugänglich sein.

Zusätzlich wird der Halbjahresfinanzbericht der Symrise AG, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache, am 30. Juli 2025 veröffentlicht. Dieser Bericht umfasst die finanziellen Ergebnisse des zweiten Quartals und wird ebenfalls auf den Unternehmenswebseiten bereitgestellt.

In einer weiteren Mitteilung hat die UBS das Kursziel für die Symrise-Aktie von 119 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung bleibt jedoch bei "Buy". Analyst Charles Eden äußert Bedenken hinsichtlich einer möglichen Senkung der Wachstumsprognose für das Unternehmen. Er erwartet, dass Symrise möglicherweise am unteren Ende der Zielspanne von 5 bis 7 Prozent für das Jahr 2025 liegen könnte. Alternativ könnten auch Prognosen von 4 bis 5 Prozent oder 5 bis 6 Prozent in Betracht gezogen werden.

Die Symrise AG, mit Sitz in Holzminden, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen sowie von funktionalen Inhaltsstoffen für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens geben.

Die Bekanntmachung der Finanzberichte erfolgt gemäß den gesetzlichen Meldepflichten und ist Teil der Transparenzstrategie von Symrise, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktkommunikation zu verbessern. Die genauen Veröffentlichungsdaten und die Verfügbarkeit der Berichte auf den Unternehmenswebseiten unterstreichen das Engagement von Symrise für eine offene und transparente Kommunikation mit seinen Stakeholdern.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Symrise sich auf die kommenden Berichtsperioden vorbereitet und gleichzeitig auf die Herausforderungen reagiert, die sich aus den aktuellen Marktentwicklungen ergeben.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 91,75EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.