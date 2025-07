Brainlab sagt Börsengang ab: Überraschung kurz vor Handelsstart!

Brainlab, gegründet 1989, hat sich auf die Entwicklung von Planungssoftware für Chirurgen und Radiotherapeuten spezialisiert und beschäftigt derzeit rund 1.800 Mitarbeiter. Das Unternehmen gilt in der deutschen Politik als Vorzeigeunternehmen im High-Tech-Sektor. Bei der Eröffnung seiner neuen Firmenzentrale im Jahr 2017 hielt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Festrede, was die Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

Der Münchner Medizintechnikhersteller Brainlab hat seinen geplanten Börsengang, der für den 3. Juli an der Frankfurter Börse vorgesehen war, überraschend abgesagt. Diese Entscheidung fiel nur zwei Tage vor dem ersten Handelstag, ohne dass das Unternehmen spezifische Gründe für den Rückzug nannte. In einer kurzen Mitteilung an den Kapitalmarkt erklärte Brainlab jedoch, dass ein Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt weiterhin geprüft werde. Dies ist bereits der zweite gescheiterte Börsengang innerhalb einer Woche in Frankfurt, nachdem der Berliner Autoersatzteilhändler Autodoc ebenfalls seine Pläne aufgegeben hatte.

Die Angebotsfrist für die Brainlab-Aktien begann am 24. Juni, und das Unternehmen hatte eine Preisspanne von 80 bis 100 Euro pro Aktie festgelegt, was eine angestrebte Marktkapitalisierung zwischen 1,67 und 2,09 Milliarden Euro bedeutete. Im Rahmen des Angebots sollten zwei Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 3,2 Millionen Sekundäraktien von Altaktionären, darunter Unternehmensgründer und Aufsichtsratschef Stefan Vilsmeier, angeboten werden.

Analysten und Branchenexperten sehen in der Absage des Börsengangs eine verpasste Chance für Brainlab, insbesondere in einem sich schnell entwickelnden Markt, in dem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Kombination aus Software-Exzellenz und klinischer Relevanz wird als zukunftsweisend betrachtet, und es wird erwartet, dass Brainlab weiterhin eine Schlüsselrolle in der Medizintechnologie spielen könnte.

Die Unsicherheit über die zukünftige Unternehmensführung und die Nachfolge von Vilsmeier, der eine zentrale Figur in der Unternehmensgeschichte darstellt, könnte ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben. Branchenbeobachter hoffen, dass Brainlab in der Lage sein wird, seine Pläne für einen Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich umzusetzen, um das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens zu fördern.

Die BrainLAB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 83,00EUR auf Lang & Schwarz (01. Juli 2025, 15:01 Uhr) gehandelt.