PGH feiert rechtlichen Sieg: 200.000 Euro von SGT-Gruppe gefordert!

Die The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (PGH) hat einen bedeutenden rechtlichen Sieg gegen die SGT Beteiligungsberatung GmbH (SGTBB) vor dem Landgericht Frankfurt erzielt. In einem Urkundenverfahren entschied das Gericht, dass die SGTBB verpflichtet ist, eine Finanzforderung der PGH in Höhe von 200.000 Euro zuzüglich Zinsen und Kosten zu begleichen. Diese Forderung resultiert aus einem Darlehensvertrag zwischen der SGTBB und der TGS24 Capital Pte. Ltd., die die Forderung an die PGH abgetreten hat.

Die PGH, die 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert wurde, sieht sich als berechtigt an, weitere Forderungen gegen die SGT-Gruppe in Höhe von insgesamt 7,3 Millionen Euro geltend zu machen, von denen 4,5 Millionen Euro als fällig betrachtet werden. Die SGT-Gruppe, die von Joseph Pacini und Carsten Geyer geleitet wird und in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, hatte versucht, sich durch unhaltbare Gegenforderungen und Einwendungen gegen die Rückzahlungspflichten zu wehren. Diese Einwendungen wurden jedoch vom Gericht als unbeachtlich und haltlos eingestuft.