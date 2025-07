Reiseboom 2023/24: Dertour verzeichnet 11% mehr Gäste – Top-Ziele enthüllt!

Der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter Dertour hat einen vielversprechenden Start in die Wintersaison 2023/24 verzeichnet, mit einem Anstieg der Gästezahlen um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mark Tantz, Geschäftsführer von Dertour Deutschland, betont, dass dieser Anstieg auf einem bereits starken Vorjahreswinter basiert und zeigt, dass die Reiselust der Menschen ungebrochen ist. Besonders gefragt sind Reiseziele wie Ägypten, Spanien, die Türkei, Tunesien und die Kanarischen Inseln. Auf der Fernstrecke stehen Thailand, der Indische Ozean, die Karibik, die Vereinigten Arabischen Emirate und Nordamerika hoch im Kurs.

Dertour meldet die größten Zuwächse in Ägypten (plus 129 Prozent), den Emiraten (plus 76 Prozent) und Thailand (plus 47 Prozent). Thailand wird als wichtigstes Fernziel angesehen, wobei Dertour dort das größte Veranstalterangebot im deutschen Markt hat. Neben klassischen Sonnenzielen wächst auch die Nachfrage nach Wellnessaufenthalten und Naturerlebnissen. Der Trend zum Frühbuchen bleibt stark, und im Durchschnitt gibt ein Dertour-Gast rund 1.250 Euro für seinen Urlaub aus, wobei Erholungsurlaube auf der Kurz- und Mittelstrecke etwa zehn Tage dauern.