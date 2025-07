Euro auf Höhenflug: Nähert sich 1,18 USD – Was bedeutet das für Anleger?

Zu Beginn der neuen Woche setzte der Euro seinen Aufwärtstrend fort und näherte sich der Marke von 1,18 US-Dollar. Der Kurs erreichte in New York einen Stand von 1,1778 Dollar, was den höchsten Wert seit September 2021 darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1720 Dollar festgelegt. Der Euro profitierte von einer allgemeinen Schwäche des US-Dollars, die durch Zinssenkungsfantasien in Bezug auf die US-Notenbank Fed verstärkt wurde. US-Präsident Donald Trump übte erneut Druck auf Notenbankchef Jerome Powell aus und äußerte den Wunsch nach einer Rücktrittsmöglichkeit vor Ablauf von Powells Amtszeit im Mai 2026.

Die Marktbeobachtungen richten sich auf die bevorstehenden Inflationsdaten aus Europa, insbesondere aus Deutschland und Italien. In Deutschland fiel die Inflationsrate überraschend auf 2 Prozent, den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr, was als Zeichen für eine gebändigte Inflation gewertet wird. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, äußerte, dass die akute Inflationsbedrohung vorüber sei. In Italien blieb die Inflationsrate konstant bei 1,8 Prozent, was die Erwartungen der Analysten nicht erfüllte.