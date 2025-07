Goldman Sachs senkt Stimmrechtsanteil an Siltronic AG – Was bedeutet das?

Am 2. Juli 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit der Goldman Sachs Group, Inc., die am 26. Juni 2025 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte erreicht hat.

Die Siltronic AG, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden. Die Mitteilung zeigt, dass Goldman Sachs nun 4,98% der Stimmrechte an der Siltronic AG hält, was eine Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 5,49% lag. Der Anteil der direkten Stimmrechte beträgt 0,30%, während 4,68% über Finanzinstrumente gehalten werden. Diese Instrumente umfassen Rückforderungsansprüche, Nutzungsrechte und Umtauschanleihen, die insgesamt 3,82% der Stimmrechte ausmachen.