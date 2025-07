BlackRock erhöht Anteil an Deutscher Bank: Stimmrechtsmitteilung 2025

Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Bank AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über eine Schwellenberührung in Bezug auf die Stimmrechte, die durch den Erwerb von Aktien durch BlackRock, Inc. ausgelöst wurde. BlackRock, mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat nun einen Anteil von 6,89 % an den Stimmrechten der Deutschen Bank, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 6,86 % darstellt. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten sowie eine freiwillige Konzernmitteilung auf Ebene der Tochtergesellschaften.

Die Mitteilung gibt an, dass BlackRock am 25. Juni 2025 die Schwelle von 3 % überschritt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Deutschen Bank beträgt gemäß § 41 WpHG 1.948.252.885. BlackRock hält 134.320.803 Stimmrechte direkt, was 6,89 % entspricht. Darüber hinaus sind 688.147 Stimmrechte aus Wertpapierleihe und 1.404.352 Stimmrechte aus Contracts for Difference (CFDs) zu berücksichtigen, was zu einem Gesamtanteil von 7,002 % führt.