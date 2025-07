Evonik-Aktien unter Druck: Analysten senken Prognosen vor Quartalsbericht!

Die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik stehen nach einem schwachen Juni auch zu Beginn des Juli unter Druck. Am Dienstag notierten die Papiere bei 17,20 Euro und nähern sich damit dem April-Tief von 16,80 Euro. Seit dem Zwischenhoch Ende Mai haben die Aktien über 17 Prozent an Wert verloren. Vor dem bevorstehenden Quartalsbericht Anfang August herrscht Skepsis unter Analysten. Chetan Udeshi von JPMorgan erwartet eine schwächere Tendenz nach zuvor starken Quartalen und führt dies auf eine nachlassende Nachfrage in einigen Endmärkten zurück. Diese Entwicklung wird durch Unsicherheiten bezüglich Handelszöllen und Preisdruck verstärkt. Udeshi hat seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 gesenkt und das Kursziel auf 22,40 Euro reduziert, bleibt jedoch bei seiner "Overweight"-Empfehlung aufgrund der als günstig erachteten Bewertung der Aktien.

Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler hat ebenfalls seine Prognosen für das zweite Quartal nach einem Gespräch mit dem Unternehmen angepasst. Evonik habe eine geringere Nachfrage signalisiert, insbesondere in Bereichen, die mit US-Verbrauchern verbunden sind. Zudem besteht im Bereich der Crosslinker, die Materialien widerstandsfähiger machen, ein intensiver Wettbewerb mit asiatischen Unternehmen. Trotz eines reduzierten Kursziels von 25 Euro bleibt Schulte-Vorwick bei seiner Kaufempfehlung, und Metzler hat Evonik-Aktien in ihre "Top Ten"-Liste aufgenommen.

Parallel dazu hat die RAG-Stiftung, die für die Folgekosten des deutschen Steinkohlenbergbaus verantwortlich ist, das vergangene Jahr mit einem Rekordüberschuss von 965 Millionen Euro abgeschlossen. Dieser Überschuss beinhaltet den Verkauf eines Aktienpakets von Evonik im Mai 2024 im Wert von 513 Millionen Euro. Auch ohne diesen Sondereffekt überstieg der Jahreserfolg den Planwert um 76 Millionen Euro. Die Stiftung hat 288 Millionen Euro für Ewigkeitsaufgaben ausgegeben, was eine Steigerung um 22 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt, hauptsächlich aufgrund gestiegener Energiekosten. Die Rückstellungen für Ewigkeitslasten belaufen sich nun auf etwa 9,8 Milliarden Euro. Die Stiftung hält 46 Prozent an Evonik, was rund 20 Prozent ihres Vermögens ausmacht. Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre konnte die Stiftung ihre Einnahmen konstant über den Ausgaben halten und plant, ihre Fördermittel für Projekte in ehemaligen Bergbauregionen ab 2025 auf 35 Millionen Euro zu erhöhen.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17,47EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.