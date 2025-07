Siemens Energy erreicht Rekordhoch: Analysten optimistisch trotz Gewinnmitnahmen!

Die Aktien von Siemens Energy haben am Dienstagmorgen ein neues Rekordhoch von 99,10 Euro erreicht, bevor sie im Laufe des Handels um etwa 2 Prozent auf rund 96 Euro fielen, da Anleger Gewinne mitnahmen. Siemens Energy zählt zu den besten Dax-Werten des laufenden Jahres, und Analyst Akash Gupta von JPMorgan äußerte sich optimistisch über die bevorstehenden Quartalszahlen, die am 6. August veröffentlicht werden. Er erwartet, dass das Verhältnis von Neuaufträgen zu Umsatz (book to bill) im dritten Geschäftsquartal erneut positiv ausfallen wird.

Die Kursrally der Siemens-Aktien hat jedoch die Kursziele vieler Analysten übertroffen, einschließlich des von Gupta, der sein Ziel von 58 auf 78 Euro angehoben hat, aber die Einstufung auf "Neutral" belässt. Gael de-Bray von der Deutschen Bank hatte sein Kursziel im Juni auf 100 Euro angehoben, während Goldman Sachs ebenfalls bei 100 Euro liegt. HSBC hat das Kursziel sogar auf 108 Euro angehoben.