Audi kämpft mit Verkaufsrückgang in den USA – Herausforderungen wachsen!

Audi, die Tochtergesellschaft von Volkswagen, hat im zweiten Quartal 2023 einen signifikanten Rückgang der Verkaufszahlen in den USA verzeichnet. Mit nur 39.241 ausgelieferten Fahrzeugen sank der Absatz um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies folgt bereits auf einen Rückgang von 12 Prozent im zweiten Quartal 2024. Die anhaltenden Herausforderungen für Audi in den USA sind unter anderem auf die von US-Präsident Donald Trump eingeführten hohen Zölle für ausländische Automobilhersteller zurückzuführen, die das Geschäft erheblich belasten.

Parallel dazu beschäftigt sich das Landgericht Braunschweig mit einem Zivilverfahren, das sich aus dem Untergang des Autotransportschiffs MS "Felicity Ace" ergibt. Das Schiff sank im Februar 2022, nachdem es in Brand geraten war und auf dem Weg von Emden in die USA war, beladen mit rund 4.000 Neuwagen des Volkswagenkonzerns. Die Eigentümerin des Schiffs sowie Versicherungen fordern nun Schadenersatz im dreistelligen Millionenbereich. Die Kläger argumentieren, dass die Brandursache in einer selbstentzündenden Batterie eines Elektroautos zu suchen sei, während die Beklagten diese Behauptung zurückweisen und andere Ursachen anführen. Ein gescheiterter Versuch einer gütlichen Einigung hat zur Einleitung des Verfahrens geführt.