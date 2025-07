Revolution auf Schienen: Velaro Novo erreicht Rekordgeschwindigkeit von 405 km/h!

Die Deutsche Bahn und Siemens haben kürzlich einen Testwagen des neuen Hochgeschwindigkeitszugs Velaro Novo auf der Strecke zwischen Erfurt und Leipzig/Halle erprobt. Dabei erreichte das Gespann Geschwindigkeiten von etwa 405 Kilometern pro Stunde, was einen neuen Rekord für diese Strecke darstellt. Der Test wurde mit einem speziell ausgestatteten Mittelwagen der neuen Zugplattform durchgeführt, der von einem ICE-Triebfahrzeug gezogen wurde, das in der Lage ist, solche hohen Geschwindigkeiten zu erreichen.

Der Velaro Novo ist derzeit noch nicht im regulären Betrieb, und es ist unklar, wann und in welcher Form er in Deutschland eingesetzt wird. Die bestehenden ICE-Züge der Deutschen Bahn basieren auf früheren Velaro-Generationen. Technisch können die meisten ICE-Züge Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde erreichen, mit Ausnahme des ICE 4, der auf maximal 265 km/h beschränkt ist. Aufgrund der kurzen Distanzen zwischen den Bahnhöfen in Deutschland und des oft überlasteten und maroden Schienennetzes ist es jedoch selten, dass die Züge diese Geschwindigkeiten tatsächlich ausfahren.

Die Strecke zwischen Erfurt und Leipzig, die seit 2015 in Betrieb ist, ist für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und befindet sich in einem sehr guten Zustand, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zuvor war die höchste dort erreichte Geschwindigkeit etwa 333 Kilometer pro Stunde.

Insgesamt zeigt der Test des Velaro Novo das Potenzial für zukünftige Entwicklungen im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland. Die Erkenntnisse aus diesen Tests könnten nicht nur die Effizienz und Sicherheit des Schienennetzes verbessern, sondern auch die Reiseerfahrung für die Fahrgäste optimieren. Die Branche bleibt jedoch gespannt, wann der Velaro Novo tatsächlich in den regulären Betrieb überführt wird.

