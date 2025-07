BVB triumphiert gegen Monterrey: Viertelfinale und Millionenprämie gesichert!

Borussia Dortmund hat sich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen CF Monterrey für das Viertelfinale der Club-Weltmeisterschaft qualifiziert. In einem spannenden Spiel, das im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta stattfand, erzielte Serhou Guirassy beide Tore für den BVB in der ersten Halbzeit (14. und 24 Minute). Trotz einer starken ersten Hälfte musste das Team von Trainer Niko Kovac in der zweiten Halbzeit um den Sieg bangen, nachdem Monterrey durch German Berterame (48.) verkürzen konnte.

Der Erfolg bringt dem BVB nicht nur sportliche Freude, sondern auch einen finanziellen Gewinn von 13,125 Millionen US-Dollar, was die Gesamtsumme der FIFA-Prämien für den Verein auf über 50 Millionen Dollar anhebt. Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich optimistisch über die Situation des Clubs und freut sich auf das bevorstehende Viertelfinalspiel gegen Real Madrid, das am Samstag stattfinden wird.