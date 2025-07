Nordex-Aktie unter Druck: Analysten senken Kaufempfehlung – Was jetzt?

Die Aktien von Nordex, einem Hersteller von Windkraftanlagen, gerieten am Montag unter Druck, nachdem das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine Kaufempfehlung für die Papiere gestrichen hatte. Bis zur Mittagszeit fiel der Kurs um 4,2 Prozent auf 16,76 Euro, was die Aktie zum Schlusslicht im leicht steigenden MDax machte. Zudem unterschritt der Kurs die 50-Tage-Durchschnittslinie, ein wichtiger Indikator für charttechnisch orientierte Anleger.

Kepler-Analyst William Mackie begründete die Herabstufung auf "Hold" mit einer eingehenden Analyse der Endmarktnachfrage und der Margenentwicklung bis 2027. Obwohl er optimistisch ist, dass Nordex seine Jahresziele für 2025 und die mittelfristigen Ziele erreichen kann, sieht er das Chancen-Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr als attraktiv genug an. Mackie hob jedoch seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis der Jahre 2025 und 2026 an, was auf eine Kombination aus Absatzsteigerung, besserer Preisrealisierung und einem positiven Produktmix zurückzuführen ist. Sein Kursziel wurde von 14 auf 18 Euro angehoben, reicht jedoch nicht aus, um eine "Buy"-Einstufung zu rechtfertigen.