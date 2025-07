Grenke AG: Starkes Neugeschäft von 1,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2025!

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG, betonte die strategische Stärke des Unternehmens, die sich in der hohen Diversifikation des Objektportfolios und des geografischen Fußabdrucks zeigt. Während im Vorjahr kleinere Länder als Wachstumstreiber fungierten, sind nun Deutschland und Frankreich die Hauptmärkte für das Neugeschäft. Dr. Martin Paal, CFO, hob hervor, dass die hohe Profitabilität des Neugeschäfts mit einer DB2-Marge von über 17 % die Grundlage für zukünftige Erträge darstellt.

Im zweiten Quartal 2025 war die Kategorie der IT-Geräte mit 26,3 % der abgeschlossenen Verträge die größte Leasingkategorie. Der Anteil des Direktkundengeschäfts stieg auf 17,4 %, was auf ein starkes Neugeschäftsvolumen in der DACH-Region zurückzuführen ist. Die Anzahl der Leasinganfragen wuchs auf rund 176.000, was zu etwa 88.000 neuen Leasingverträgen führte. Die Umwandlungsquote blieb stabil bei 50,2 %, und die durchschnittliche Ticketgröße betrug 9.845 Euro.

Geografisch gesehen war Südeuropa mit einem Wachstum von 10,8 % auf 218,6 Millionen Euro die stärkste Region, gefolgt von Westeuropa (9,3 % Wachstum) und der DACH-Region (14,6 % Wachstum). Deutschland bleibt mit einem Anteil von 19,5 % am gesamten Neugeschäft der größte Markt. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Region Nord-/Osteuropa einen leichten Rückgang von 1,1 %.

Zusätzlich meldete die grenke Bank einen Anstieg des Einlagengeschäfts auf 2,364 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 6 % seit Jahresbeginn entspricht. Das Kreditneugeschäft, hauptsächlich im Mikrokreditbereich, stieg auf 10,4 Millionen Euro. Die detaillierten Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2025 werden am 14. August 2025 veröffentlicht.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 16,37EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.