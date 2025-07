All for One Group: Neue Prognose & Aktienrückkaufprogramm 2024/25 Die All for One Group SE steht vor herausfordernden Zeiten: Geopolitische Unsicherheiten zwingen zu einer Anpassung der Prognose, die Umsatzerwartungen und EBIT-Marge wurden nach unten korrigiert. Ein Aktienrückkaufprogramm soll Stabilität bringen.