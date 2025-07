Inflation in Deutschland sinkt auf 2,0%: Ist die Teuerung endlich vorbei? Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni 2023 überraschend auf 2,0 Prozent gesunken, was den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr darstellt. Dies gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt. Im Mai lag die Inflationsrate noch …