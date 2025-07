Zalando stärkt Marktposition: Übernahme von ABOUT YOU genehmigt!

Zalando SE hat am 30. Juni 2025 eine Gesamtstimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die neue Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens nach § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bekannt gibt. Die Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert darüber, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte nun 264.165.533 beträgt, ohne Mehrstimmrechte. Diese Veröffentlichung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der europaweiten Verbreitung relevanter Informationen für Investoren und die Öffentlichkeit.

Zusätzlich hat Zalando am 1. Juli 2025 bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission die regulatorische Freigabe für den Zusammenschluss mit der ABOUT YOU Holding SE erteilt hat. Der Vollzug der Transaktion ist für den 11. Juli 2025 geplant. Zalando hatte ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von ABOUT YOU unterbreitet, bei dem ein Angebotspreis von 6,50 Euro pro Aktie angeboten wird. Bis zu diesem Zeitpunkt haben 20,56 % der Aktionäre das Angebot angenommen, was Zalando ermöglicht, mehr als 90 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU zu sichern.