Staatsanleihen im Auf und Ab: Was die Märkte jetzt bewegt!

Am Mittwoch haben die Kurse deutscher Staatsanleihen ihre am Vortag erzielten Gewinne wieder verloren. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 130,17 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,64 Prozent anstieg. Diese Entwicklung steht im Kontext eines schwächelnden Aktienmarktes, der unter den anhaltenden Sorgen über den Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union leidet. Am Dienstag waren die Anleihen aufgrund der Unsicherheiten an den Aktienmärkten gefragt gewesen, jedoch erholten sich die wichtigsten europäischen Börsen am Mittwoch, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen führte.

Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sehen eine Stabilisierung am Anleihenmarkt nach den jüngsten Verlusten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den bevorstehenden Daten zur US-Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden sollen. Der ADP-Arbeitsmarktreport wird voraussichtlich eine leichte Belebung der Beschäftigungsdynamik zeigen, was die Spekulationen über Zinssenkungen dämpfen könnte. Sollte der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juni ebenfalls solide ausfallen, könnte dies die US-Notenbank in ihrer abwartenden Haltung bezüglich einer Lockerung der Geldpolitik bestärken.