Deutsche Post kauft 1,4 Millionen Aktien zurück – was bedeutet das für Anleger?

Die Deutsche Post AG hat am 30. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm enthält. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission. Im Zeitraum vom 23. bis 26. Juni 2025 wurden insgesamt 1.457.190 Aktien zurückgekauft, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei 39,54 Euro pro Aktie lag. Der Gesamtwert der zurückgekauften Aktien beläuft sich auf etwa 57,62 Millionen Euro.

Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, wobei der Großteil der Aktien über die Handelsplattform XETRA erworben wurde. Am 23. Juni 2025 wurden 514.346 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 40,31 Euro zurückgekauft, was einem Gesamtwert von rund 20,73 Millionen Euro entspricht. Am 24. Juni 2025 folgten 463.158 Aktien zu einem Preis von 39,79 Euro, was einen Gesamtwert von etwa 18,43 Millionen Euro ergibt. Am 25. Juni 2025 wurden 380.006 Aktien zu 38,43 Euro zurückgekauft, und am 26. Juni 2025 kamen 99.680 Aktien zu einem Preis von 38,69 Euro hinzu.