Scherzer & Co. AG startet Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 1 Mio. Aktien!

Die Scherzer & Co. AG hat am 2. Juli 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zu initiieren, das im Zeitraum vom 3. Juli bis zum 30. Dezember 2025 durchgeführt werden soll. Der Vorstand der Gesellschaft, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, hat die Ermächtigung zur Rücknahme eigener Aktien, die auf der Hauptversammlung am 26. Mai 2025 beschlossen wurde, in Anspruch genommen. Insgesamt sollen bis zu 1.000.000 Aktien im Wert von bis zu 2,5 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Die zurückgekauften Aktien sollen für die Zwecke verwendet werden, die von der Hauptversammlung genehmigt wurden. Die Gesellschaft wird wöchentliche Updates zu den Rückkäufen auf ihrer Website bereitstellen, um Transparenz zu gewährleisten.

Zusätzlich hat die Scherzer & Co. AG am 1. Juli 2025 den Net Asset Value (NAV) zum 30. Juni 2025 veröffentlicht. Der Tageswert der Portfoliopositionen beträgt 3,27 Euro je Aktie, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,32 Euro einen Abschlag von etwa 29,05 % darstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und mögliche Nachbesserungsrechte sowie Steuern nicht berücksichtigt sind.

Zu den größten Positionen im Portfolio der Scherzer & Co. AG zählen Unternehmen wie Weleda AG, Rocket Internet SE und 1&1 AG. Die Gesellschaft verfolgt eine Strategie, die sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments umfasst, um langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Sie investiert in Abfindungswerte und Value-Aktien sowie in wachstumsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Die Scherzer & Co. AG ist in Köln ansässig und notiert im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr an mehreren deutschen Börsen. Der Vorstand steht für Rückfragen zur Verfügung und bietet weitere Informationen auf der Unternehmenswebsite an.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 2,36EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.