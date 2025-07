Gericht stärkt Meinungsvielfalt: Meta muss Transparenzpflichten einhalten!

Parallel zu diesen rechtlichen Auseinandersetzungen zeigt sich die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) in einer positiven Entwicklung. Nach einem Korrekturtief im April bei etwa 432 Euro notiert die Aktie mittlerweile bei 623 Euro, was einer Wertsteigerung von rund 47 % entspricht. Analysten sehen in der Aktie weiterhin Potenzial, insbesondere durch die Monetarisierung der Messenger-Plattform WhatsApp, die von etwa 2 Milliarden Menschen genutzt wird. Meta plant, Werbung in Statusnachrichten zu integrieren und eine Umsatzbeteiligung bei Gruppenabschlüssen zu erheben, was ein signifikantes Umsatzpotenzial von bis zu 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr eröffnen könnte.

Die Bewertung der Aktie wird als moderat eingeschätzt, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 29. Analysten prognostizieren, dass Meta in den kommenden Jahren den Umsatz und Gewinn je Aktie um 10 bis 15 % steigern könnte. Dies könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf etwa 21 senken. Zudem wird das Wachstumspotenzial durch Aktienrückkäufe und die starke Marktposition von Meta mit rund 3,5 Milliarden aktiven Nutzern unterstützt. Trotz hoher Investitionen in das Metaverse, die derzeit Verluste verursachen, könnte das Kerngeschäft profitabler sein, als es die Zahlen derzeit zeigen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 713,6USD auf Nasdaq (03. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.