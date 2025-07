SoftwareONE übernimmt Crayon: Fusion für 1,6 Milliarden CHF abgeschlossen!**

Am 2. Juli 2025 gab die SoftwareONE Holding AG bekannt, dass sie den Zwangserwerb der verbleibenden Aktien der Crayon Holding AS erfolgreich abgeschlossen hat. Mit dieser Transaktion hat SoftwareONE die vollständige Kontrolle über Crayon erlangt, nachdem sie zuvor bereits 91,77 % der Aktien erworben hatte. Der Zwangserwerb wurde gemäß den norwegischen Gesetzen durchgeführt, und der Preis pro Aktie beträgt NOK 144,7834, was dem ursprünglichen Angebotspreis entspricht. Die Abwicklung des Zwangserwerbs wird bis spätestens 11. Juli 2025 erwartet.

SoftwareONE plant, die Crayon-Aktien von der Euronext Oslo Børs zu dekotieren und wird weitere Schritte zu gegebener Zeit bekannt geben. Die Fusion der beiden Unternehmen wird als bedeutender Schritt in der Software- und Cloud-Branche angesehen, da sie nun einen kombinierten Umsatz von rund CHF 1,6 Milliarden und etwa 13.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern haben. Der Integrationsprozess hat bereits begonnen, und beide Unternehmen haben sich auf eine sorgfältige Vorbereitung geeinigt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.