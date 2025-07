BlackRock und UBS überschreiten 3%-Schwelle: Was bedeutet das für flatexDEGIRO?

Am 30. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten entstanden sind. BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, hat am 24. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von BlackRock beträgt nun 3,002 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 2,91 % darstellt. Insgesamt hält BlackRock 3,22 % der Stimmrechte an flatexDEGIRO AG, einschließlich der Stimmrechte aus Instrumenten.

In einer weiteren Mitteilung vom 2. Juli 2025 gab die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, bekannt, dass sie ebenfalls die Schwelle von 3 % überschritten hat. Am 27. Juni 2025 betrug der Stimmrechtsanteil der UBS 3,07 %, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 2,55 % darstellt. Die UBS hält insgesamt 3,25 % der Stimmrechte, einschließlich der Stimmrechte aus Instrumenten.