Leclanché 2024: Umsatzsprung und nachhaltige Innovationen für die Zukunft!

Leclanché SA, ein führender Hersteller von Hochleistungsbatterien, hat am 30. Juni 2025 seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024 sowie einen nichtfinanziellen ESG-Bericht veröffentlicht. Die geprüften Ergebnisse zeigen, dass der konsolidierte Gesamtertrag 2024 bei CHF 18,4 Millionen lag, wobei der Kundenumsatz auf CHF 17,4 Millionen anstieg, was eine signifikante Erholung im Vergleich zu CHF 5,3 Millionen in der ersten Jahreshälfte darstellt. Der Nettoverlust verringerte sich auf CHF 67,7 Millionen, was einer Verbesserung von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Bilanz des Unternehmens wurde gestärkt, mit einem Anstieg von CHF 106,0 Millionen im Jahr 2023 auf CHF 109,0 Millionen im Jahr 2024. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kapitalstruktur war die Umwandlung von Schulden in Höhe von CHF 84,7 Millionen in Eigenkapital im Juli 2024, mit weiteren Umwandlungen von CHF 18 Millionen, die noch genehmigt werden müssen.