Eurobattery Minerals: Wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Rohstoffe!

Am 30. Juni 2025 fand die Jahreshauptversammlung des schwedischen Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB statt, bei der wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Die Hauptversammlung genehmigte die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 und beschloss, den gesamten verfügbaren Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Zudem wurde den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem CEO für das vergangene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Wahl des Aufsichtsrats. Der Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB wurde angenommen, wonach der Vorstand aus drei Mitgliedern bestehen soll. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, während Eckhard Cordes und Roberto García Martínez als weitere Mitglieder wiedergewählt wurden. Die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder wurde auf insgesamt 420.000 SEK festgelegt, wobei 180.000 SEK an den Vorsitzenden und 120.000 SEK an die anderen Mitglieder gehen. Zudem wurde GO Revision & Consulting Stockholm AB als Abschlussprüfer bestellt.