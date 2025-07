Taxi-Proteste in Deutschland: Mindestpreise gegen Mietwagen-Rivalen gefordert!

In mehreren deutschen Städten, darunter Berlin, Stuttgart und Köln, haben Taxi-Fahrer mit langen Autokorsos und Kundgebungen für strengere Regeln gegen die Konkurrenz von Mietwagenplattformen wie Uber und Bolt protestiert. Die Branche sieht sich seit Jahren mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert und macht die unregulierten Preise der Mietwagenanbieter dafür verantwortlich. In Berlin versammelten sich mehrere hundert Fahrer im Tiergarten, um auf ihre prekäre Lage aufmerksam zu machen.

Die Mietwagenplattformen hingegen lehnen die Einführung von Mindestpreisen ab. Christoph Hahn, der Deutschland-Chef von Bolt, argumentierte, dass solche Maßnahmen die Verbraucher benachteiligen würden, da sie möglicherweise wieder auf das eigene Auto umsteigen würden. Uber äußerte ähnliche Bedenken und forderte stattdessen eine Liberalisierung der Taxipreise durch flexible Vorab-Preise.

In Berlin wird seit Januar die Einführung von Mindestpreisen für Mietwagen geprüft. In Leipzig wurden bereits Mindesttarife festgelegt, jedoch gab es rechtliche Auseinandersetzungen über deren Höhe. Das Verwaltungsgericht Leipzig entschied, dass die Mindestpreise grundsätzlich zulässig sind, jedoch zu hoch angesetzt wurden. Ähnliche rechtliche Herausforderungen könnten auch in Berlin auftreten, sollte eine entsprechende Regelung eingeführt werden.

Die Taxi-Branche kritisiert zudem illegale Praktiken von Mietwagenanbietern. Der Berliner Senat hat bereits mehrere Anbieter gesperrt, die ohne oder mit gefälschten Genehmigungen operierten. Infolgedessen wird die Anzahl der Mietwagenfahrzeuge in der Hauptstadt strenger kontrolliert, was zu einem Rückgang der Fahrzeuge geführt hat.

Insgesamt verdeutlichen die Proteste der Taxi-Fahrer die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, und die Notwendigkeit, die Wettbewerbsbedingungen im Mobilitätssektor zu überdenken.

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 92,05USD auf NYSE (03. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.