Samara Asset Group: Aktienrückkauf und Bitcoin-Investitionen boomen!

Die Samara Asset Group p.l.c. hat am 30. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über den laufenden Aktienrückkauf enthält. Im Zeitraum vom 23. bis 27. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 1.200 eigene Aktien, was Teil eines umfassenderen Rückkaufprogramms ist, das am 2. September 2024 gestartet wurde. Die Rückkäufe wurden über die Baader Bank AG an der Börse durchgeführt. Die durchschnittlichen Kaufpreise lagen zwischen 2,04 und 2,17 Euro pro Aktie, mit einem Gesamtvolumen von etwa 2.000 Euro für den genannten Zeitraum. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms 121.000 Aktien zurückgekauft.

Parallel dazu hat die Samara Asset Group in einer aktuellen Analyse von GBC AG eine Neubewertung ihrer Beteiligungen vorgenommen, insbesondere im Hinblick auf ihre Investition in das Projekt Plasma. Plasma, eine Bitcoin-Sidechain, die für kostengünstige Stablecoin-Transaktionen konzipiert ist, hat sich als bedeutende Entwicklung für das Unternehmen herausgestellt. Eine kürzlich durchgeführte Finanzierungsrunde, geleitet vom Founders Fund von Peter Thiel, bewertete Plasma mit 450 Millionen Euro post-money. Diese Bewertung hebt den Nettovermögenswert (NAV) der Samara Asset Group auf über 300 Millionen Euro, was einen NAV je Aktie von etwa 3,44 Euro ergibt.

Die Samara Asset Group hält zudem 540 Bitcoin, deren Marktwert bei einem Anstieg des Bitcoin-Kurses auf 150.000 Euro auf bis zu 81 Millionen Euro steigen könnte. Die Gesamteinschätzung des Unternehmens zeigt, dass es mit einem aktuellen Aktienkurs von 2,10 Euro erheblich unter seinem inneren Wert gehandelt wird, was ein Potenzial von über 87 % aufweist.

Die bevorstehende Einführung des Plasma-Tokens wird als strategischer Wendepunkt für die Samara Asset Group angesehen, da sie die Fähigkeit des Unternehmens demonstriert, in zukunftsweisende Blockchain-Infrastrukturprojekte zu investieren. Die Analyse hebt hervor, dass Samara Investoren eine seltene Gelegenheit bietet, sich frühzeitig an solchen Projekten zu beteiligen. Die vollständige Analyse und weitere Informationen sind auf der Website der Samara Asset Group verfügbar.

Die Samara Asset Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 1,950EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.