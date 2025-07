KI-Voice-Startup ElevenLabs plant Börsengang

Das auf KI-Audiotools spezialisierte Start-up-Unternehmen ElevenLabs mit Sitz in London verfolgt ehrgeizige Expansionspläne, um sich innerhalb der nächsten fünf Jahre für einen Börsengang zu rüsten. In einem Interview mit CNBC äußerte sich der CEO und Mitgründer des Unternehmens, Mati Staniszewski, zu den Plänen und erklärte, dass ElevenLabs neue Geschäftszentren in Europa, Asien und Südamerika etablieren möchte.

Als mögliche Standorte für neue Niederlassungen nannte er Paris, Singapur, Brasilien und Mexiko. Derzeit unterhält ElevenLabs Büros in London, New York, Warschau, San Francisco, Japan und Indien. London bleibt dabei der größte Standort des Unternehmens. Staniszewski betonte jedoch, dass eine globale Expansion notwendig sei, um das Unternehmen auf den bevorstehenden IPO vorzubereiten.