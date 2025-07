Wolford AG: Stimmrechtsänderung und wichtige Hauptversammlung 2025!

Am 1. Juli 2025 veröffentlichte die Wolford AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte betrifft. Ralph Bartel, eine meldepflichtige Person, hat am 27. Juni 2025 die Schwelle von 20,20 % der Stimmrechte überschritten, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung von 31,12 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 14.868.447, wobei Bartel 3.004.150 Stimmrechte direkt hält.

Zusätzlich gab die Wolford AG bekannt, dass der Vorstand ein Verfahren zur Kapitalerhöhung einleitet, das spätestens im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Diese Maßnahme zielt darauf ab, der Gesellschaft zusätzliche Eigenmittel zuzuführen und wurde am 30. Juni 2025 beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.