LIBERO football finance AG: Jahresabschluss 2024 verzögert sich erneut!

Ein wesentlicher Grund ist die Barkapitalerhöhung, die auf der Hauptversammlung am 2. April 2025 beschlossen wurde. Diese konnte aufgrund einer internen Neuaufstellung der Gesellschaft noch nicht abgeschlossen werden. Im Rahmen dieser Neuaufstellung wurden auch Änderungen im Vorstand vorgenommen. Dr. Dirk Rogowski wurde zum neuen Vorstandsmitglied und Vorsitzenden des Vorstands ernannt, während Dr. Achim Illner, der bisherige Vorstand, nach einer Übergangsphase zum 31. Juli 2025 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Dr. Rogowski bringt umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung und Strukturierung wachstumsorientierter Unternehmen mit und soll die Kapitalmarktstrategie der LIBERO weiterentwickeln.

Die LIBERO football finance AG hat am 1. Juli 2025 bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 weiter verzögert. Ursprünglich war die Veröffentlichung für einen früheren Zeitpunkt geplant, jedoch gibt es mehrere Faktoren, die zu dieser Verzögerung führen.

Ein weiterer Faktor, der die Veröffentlichung des Jahresabschlusses beeinflusst, ist die laufende Transaktion mit dem FC Barcelona, die von Gerichtsverfahren begleitet wird. Die LIBERO football finance AG berichtet jedoch von positiven Entwicklungen im rechtlichen Bereich und zeigt sich optimistisch, eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024 ist nun für den 15. August 2025 angesetzt. Die Gesellschaft betont, dass sie weiterhin davon ausgeht, die Barkapitalerhöhung zeitnah umsetzen zu können.

Die LIBERO football finance AG ist an der Börse in Frankfurt im regulierten Markt (General Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gelistet. Die Bekanntmachung der Verzögerung und der Änderungen im Vorstand wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtzeitige Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten verantwortlich ist.

Insgesamt zeigt die Situation der LIBERO football finance AG, dass das Unternehmen sich in einer Phase der Umstrukturierung und rechtlichen Klärung befindet, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringt. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die angestrebten Ziele zu erreichen und die Stabilität des Unternehmens zu sichern.

Die LIBERO football finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 0,300EUR auf Frankfurt (02. Juli 2025, 17:21 Uhr) gehandelt.