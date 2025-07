CDU und CSU fordern drastische Stromsteuersenkung für mehr Wettbewerbsfähigkeit!

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU haben in einem aktuellen Papier von der Bundesregierung eine zügige Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß gefordert. Diese Maßnahme soll sowohl Unternehmen als auch privaten Haushalten zugutekommen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. In einem Beschluss, der während einer Konferenz in Bad Dürkheim gefasst wurde, betonen die Fraktionschefs, dass die geplante Verstetigung der Stromsteuersenkung für das produzierende Gewerbe lediglich ein erster Schritt sei. Sie fordern, dass weitere Entlastungen noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, sobald die finanziellen Spielräume dies zulassen.

Die Senkung der Stromsteuer wird als entscheidend angesehen, um die Transformation hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Hohe Stromsteuern würden den Anreiz verringern, fossile Energieträger durch sauberen Strom zu ersetzen. Eine niedrigere Steuer würde nicht nur die wirtschaftliche Belastung für Handwerk, Mittelstand und Haushalte reduzieren, sondern auch die Rückgabe der Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürger erleichtern. Manuel Hagel, der Leiter der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, sieht in der Absenkung der Stromsteuer eine Möglichkeit, das Vertrauen der Bevölkerung in die Handlungsfähigkeit des Staates zu stärken und die Wirtschaft anzukurbeln.