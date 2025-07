PWO AG kündigt Finanzberichte 2024/2025 an – Termine und Details hier!

Für das erste Halbjahr 2025 plant die PWO AG die Veröffentlichung einer Quartals- bzw. Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 15. Mai 2025. Die entsprechenden Berichte werden auf der Unternehmenswebsite sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Im zweiten Halbjahr 2025 wird eine weitere Quartals- bzw. Zwischenmitteilung am 13. November 2025 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Zusätzlich wird die PWO AG ihren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 am 28. März 2025 veröffentlichen. Dieser Bericht wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am gleichen Tag veröffentlicht, gefolgt von dem Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 8. August 2025. Alle Berichte sind über die Unternehmenswebsite zugänglich.

Die PWO AG, mit Sitz in Oberkirch, Deutschland, ist in der Automobilzulieferindustrie tätig und bietet Lösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Kunststofftechnik und Montage an. Die Bekanntgabe der Finanzberichte ist für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Die PWO AG verpflichtet sich, ihre Finanzberichterstattung transparent und zeitnah zu gestalten, um den Anforderungen der Kapitalmärkte gerecht zu werden. Die Veröffentlichung der Berichte erfolgt gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), insbesondere den §§ 114, 115 und 117, die die rechtzeitige Bekanntgabe von Finanzinformationen an die Öffentlichkeit regeln.

Die Informationen sind für alle Interessierten über die angegebenen Links auf der Unternehmenswebsite abrufbar. Die PWO AG setzt damit auf eine klare Kommunikation mit ihren Stakeholdern und stärkt ihr Engagement für Transparenz und Verantwortlichkeit in der Unternehmensführung.

Die PWO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.