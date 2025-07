Adtran Networks SE: Finanzberichte für Q2 2025 – Wichtige Termine!**

**Vorabbekanntmachung der Finanzberichte der Adtran Networks SE**

Die Adtran Networks SE hat am 2. Juli 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde über den EQS News-Service verbreitet. Der Emittent ist für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich.

In der Bekanntmachung wird auf zwei wichtige Finanzberichte hingewiesen, die in naher Zukunft veröffentlicht werden. Der erste Bericht ist der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Q2) des Geschäftsjahres 2025. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Das Veröffentlichungsdatum ist der 12. August 2025. Die Berichte werden auf den offiziellen Webseiten der Adtran Networks SE zugänglich gemacht: für die deutsche Version unter [adva.com/de-de](https://www.adva.com/de-de/about-us/investors/financial-results/financial-reports) und für die englische Version unter [adva.com/en](https://www.adva.com/en/about-us/investors/financial-results/financial-reports).