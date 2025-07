Stimmung unter Chinas Dienstleistern lässt nach

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor hat sich im Juni verschlechtert. Das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer trübte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 50,6 Zähler ein, wie das Magazin am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt einen geringeren Rückgang erwartet. Der Indikator liegt allerdings immer noch über der Marke von 50 Punkten, womit er weiterhin ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

Alles in allem scheinen sich die Verbraucher im zunehmend wichtigen chinesischen Dienstleistungssektor eher zurückzuhalten. So schwächelt der Arbeitsmarkt des Landes, die Immobilienbranche steckt weiter in einer tiefen Krise und Unternehmen bekamen in den vergangenen Monaten die Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China zu spüren, in dem mittlerweile aber ein Burgfrieden geschlossen wurde.

Die aktuellen Caixin-Daten decken sich in etwa mit dem Ende Juni veröffentlichten staatlichen Einkaufsmanagerindex, der bei 50,5 Punkte gelegen hatte./mis/stk