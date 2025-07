Siltronic mit Ausbruchsgelüsten

Das höhere Tief vom Dienstag und der anschließende Kurssprung am Donnerstag von 5,55 Prozent sowie eine Annäherung an die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 42,90 Euro lassen auf eine explosive Mischung in der Siltronic-Aktie schließen. Ein Sprung über 43,00 Euro könnte das Widerstandsband aus Anfang dieses Jahres endgültig zu Fall bringen und im Eiltempo Kurse von 46,22 und 48,00 Euro verschaffen. Im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei aktuell 47,15 Euro ist mit einem Zwischenstopp zu rechnen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis zum 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 38,78 Euro bliebe vorerst noch als neutral zu bewerten. Erst darunter dürfte die untere Trendkanalbegrenzung um 36,15 Euro als Support an Bedeutung wieder gewinnen.

Trading-Strategie: