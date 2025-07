DAX im Kontermodus

Im Idealfall wird der Donnerstag noch ein Stück weit grüner und sorgt für einen Kurssprung mindestens über 24.000 Punkte. In diesem Szenario würde der seit den Rekordständen aufgestellte Abwärtstrend fallen und könnte oberhalb von 24.130 Zählern für einen Gipfelsturm mit entsprechenden Anstiegschancen an 24.479 Punkte sorgen. Weitere Ziele ließen sich sogar auf 24.705 Punkte sowie an einer seit Februar bestehenden Trendbegrenzung ableiten. Unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 23.409 Punkten (blaue Linie) würden unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf die Junitiefs bei 23.051 Punkten drohen. Aber erst darunter dürfte eine größere Verkaufswelle sogar bis auf 22.320 Zähler talwärts reichen. Das Kursgeplänkel der letzten Tage bleibt zunächst als neutral zu bewerten, sodass weitere Signale erst noch abgewartet werden müssen.

Aktuelle Lage