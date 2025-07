Chip-Software wieder frei für China – Synopsys- und Cadence-Aktie schießen hoch!

"Synopsys arbeitet daran, den Zugang zu den kürzlich eingeschränkten Produkten in China wiederherzustellen", erklärte das in Kalifornien ansässige Unternehmen in einer Mitteilung. Auch der Konkurrent Cadence bestätigte gegenüber CNBC die Entscheidung des US-Handelsministeriums und betonte, man befinde sich "im Prozess, den Zugang zu unserer Software und Technologie für betroffene Kunden gemäß den US-Exportgesetzen wiederherzustellen".

Die Aufhebung der Restriktionen betrifft auch Siemens EDA, die US-Tochter des deutschen Industriekonzerns Siemens. Auch sie soll nach Medienberichten vom US-Handelsministerium grünes Licht für eine Wiederaufnahme ihres Chinageschäfts erhalten haben.

Börsen jubeln: Aktienkurse im Aufwind

Anleger begrüßten die Entscheidung mit deutlichen Kursgewinnen. Die Aktie von Synopsys legt um 5,3 Prozent auf 467 Euro zu, die Cadence-Aktie um 5,1 Prozent auf 277 Euro. Auch die Siemens-Aktie notiert 0,9 Prozent höher bei 221,3 Euro (Stand: 8:00 Uhr MESZ, Tradegate).

Die drei Unternehmen – Synopsys, Cadence und Siemens EDA – dominieren den globalen Markt für sogenannte Electronic Design Automation (EDA). Laut dem Marktforschungsinstitut TrendForce entfielen im Jahr 2024 31 Prozent Marktanteil auf Synopsys, 30 Prozent auf Cadence und 13 Prozent auf Siemens EDA.

EDA-Software ist ein essenzieller Bestandteil der modernen Chipentwicklung – ohne diese Tools wäre die Konstruktion hochkomplexer Halbleiterarchitekturen nahezu unmöglich.

Handelsfrieden in Sicht?

Die Entscheidung fällt in eine Phase wachsender Hoffnungen auf eine diplomatische Entspannung zwischen den USA und China. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Regierung bekannt gegeben, dass Fortschritte in einem Handelskompromiss erzielt wurden. Peking kündigte an, den Export seltener Erden sowie ausgewählter Hochtechnologieprodukte unter bestimmten Bedingungen wieder aufnehmen zu wollen.

Analysten sehen die Aufhebung der Exportkontrollen als möglichen Teil dieser vorsichtigen Annäherung. "Es ist ein wichtiges Signal, dass auf beiden Seiten wieder der Wille zu pragmatischen Lösungen besteht", sagte Martin Ellingson, Asienexperte bei der Boston Global Consultancy.

Was bedeutet das für die Tech-Welt?

Die Lockerung der Exportregeln könnte einen spürbaren Schub für die chinesische Halbleiterindustrie bedeuten – und zugleich eine temporäre Verschnaufpause für US-Unternehmen, die stark vom chinesischen Markt abhängen. Analysten warnen jedoch, dass der Schritt nicht als vollständige Entspannung gewertet werden sollte.

"Das ist eine taktische Deeskalation, kein strategischer Kurswechsel", so ein Analyst von Bernstein Research. "Die Abhängigkeit von US-Technologie bleibt für China ein strategischer Schwachpunkt."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion