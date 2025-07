DAX in enger Spanne unterwegs – Geld- und Handelspolitik im Fokus

Die wegen des Feiertags bereits heute um 14:30 Uhr veröffentlichten Zahlen werden helfen, den Zinspfad der US-Notenbank besser einschätzen zu können. Da bis zur erwarteten Senkung im September noch zwei weitere Berichte anstehen, dürfte eher der Trend als der einzelne Datensatz eine Rolle spielen.

Selbst bei sehr schwachen Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag könnte die Fed bis September warten, obwohl Jerome Powell einer Senkung im Juli in Sintra keine generelle Absage erteilte. Er will unter keinen Umständen den Eindruck entstehen lassen, dem Drängen des US-Präsidenten nach schnellen Zinssenkungen nachgegeben zu haben. Die Unabhängigkeit ist der Notenbank höchstes Gut, und wenn die Datenlage keine eindeutige Sprache spricht, dann könnte ironischerweise Trump am Ende derjenige sein, der eine frühere Zinssenkung verhindert.