Southern Cross Gold nimmt den Handel an der TSX Main Board auf

2. Juli 2025, Vancouver, Kanada und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-more-exploration ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man die endgültige Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die "TSX") für die Notierung seiner Stammaktien (die "SXGC-Aktien") erhalten hat und den Handel an der TSX bei Markteröffnung am Mittwoch, dem 2. Juli 2025, unter dem Handelssymbol "SXGC" aufgenommen hat. Mit der Aufnahme des Handels an der TSX wird die Notierung der SXGC-Aktien an der TSX Venture Exchange eingestellt. Das Unternehmen wird weiterhin an der Australian Securities Exchange ("ASX") unter dem Handelssymbol "SX2" gehandelt.