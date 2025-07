All for One Group - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 03.07.2025

Am heutigen Handelstag musste die All for One Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -12,41 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

All for One Group unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation mit SAP-Lösungen und IT-Services. Als führender SAP-Partner im DACH-Raum konkurriert sie mit T-Systems und Accenture. Ihre Mittelstandsfokussierung und Branchenexpertise sind Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von All for One Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,41 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die All for One Group Aktie damit um -8,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,59 % verloren.

All for One Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,76 % 1 Monat -10,71 % 3 Monate -7,41 % 1 Jahr -16,11 %

Informationen zur All for One Group Aktie

Es gibt 5 Mio. All for One Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 240,13 Mio. wert.

Die All for One Group SE steht vor einem herausfordernden Geschäftsjahr: Umsatzprognosen wurden gesenkt, geopolitische Unsicherheiten belasten, doch Internationalisierung und strategische Akquisitionen sollen Wachstum sichern.

All for One Group SE is navigating through turbulent times, adjusting its financial expectations and focusing on strategic growth to ensure future stability.

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 an 03.07.2025 / 07:53 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand passt …

All for One Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die All for One Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur All for One Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.