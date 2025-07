Novartis: Antikörper-Medikament Cosentyx scheitert bei Gefäßentzündung RZA

In der Studie wurde Cosentyx mit einem Placebo verglichen, während alle Teilnehmer zusätzlich ein Steroid erhielten. Cosentyx zeigte keine statistisch signifikante Verbesserung bei erwachsenen Patienten. Die Ergebnisse sind ein Rückschlag für Novartis, da das Unternehmen Cosentyx als mögliche Behandlung für diese Erkrankung angepriesen hatte. Ein Erfolg bei der Behandlung von Riesenzellarteriitis hätte dem Unternehmen laut CEO Vas Narasimhan jährlich etwa 500 Millionen US-Dollar zusätzlichen Umsatz eingebracht.

Novartis muss einen Rückschlag in der Medikamentenentwicklung hinnehmen. Das erfolgreiche Blockbuster-Antikörpermedikament Cosentyx konnte in einer späten Phase der klinischen Studien bei Patienten mit Riesenzellarteriitis, einer Gefäßerkrankung, die zu Sehverlust und lebensbedrohlichen Aneurysmen führen kann, keine signifikante Verbesserung erzielen.

Cosentyx wird bereits erfolgreich bei der Behandlung von Schuppenflechte und anderen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt und soll in diesem Jahr voraussichtlich rund sieben Milliarden US-Dollar Umsatz generieren, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Doch dieser jüngste Rückschlag könnte die Erschließung neuer Marktpotenziale des Medikaments bremsen.

Trotz des Misserfolgs in dieser speziellen Indikation bleibt Novartis zuversichtlich. Das Unternehmen kündigte an, eine vollständige Auswertung der Studiendaten vorzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ergebnisse zu teilen. In einem größeren Kontext betrachtet bleibt Cosentyx eine wichtige Einnahmequelle für das Unternehmen, das seine Umsatzprognosen für 2025 kürzlich angehoben hat – vor allem dank erfolgreicher Medikamente zur Behandlung von Brustkrebs, Multipler Sklerose und Psoriasis.

Im frühen Donnerstagshandel steht die Novartis-Aktie leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 104,80 Euro (Stand: 9:14 Uhr MESZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

