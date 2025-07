Bizcap startet in Luxemburg - erster Schritt zur Expansion in Kontinentaleuropa

„Der Start in Luxemburg ist der Auftakt unserer Expansion in Europa", sagt Albert Gahfi, Co-CEO von Bizcap Europe. „Unser Modell hat sich auf mehreren Märkten erfolgreich bewährt – und wir sind überzeugt, dass auch KMU in Luxemburg von unserem Ansatz profitieren werden."

Bizcap setzt auf ein offenes Risikomodell: Unternehmen werden nicht automatisch wegen eines niedrigen Scores abgelehnt; stattdessen zählt die Gesamtsituation und Leistungsfähigkeit. Auch Unternehmen mit Steuerschulden oder temporären Herausforderungen können passende Finanzierungslösungen erhalten.

Lokale Leitung

Die Expansion in Europa wird von Laura Schlag, Managing Partner Europe, geleitet.

„Als gebürtige Luxemburgerin mit juristischer Ausbildung kenne ich die Strukturen und Bedürfnisse der lokalen KMU sehr genau. Ich freue mich, den Markteintritt von Bizcap auf dem europäischen Festland zu verantworten", sagt sie. „Unser Ziel ist es, ein schlagkräftiges Team aufzubauen und mit Dienstleistern sowie KMU direkt zusammenzuarbeiten – damit Finanzierung schnell, flexibel und zugänglich wird."

Zalman Blachman, Co-CEO von Bizcap EU, ergänzt:

„Lauras juristische Expertise und ihr tiefes Verständnis für den luxemburgischen Markt machen sie zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle. Ihre Werte und ihr Einsatz spiegeln unsere Mission wider – Kapital für Unternehmen freizusetzen, die oft zu wenig Gehör finden."

Partnerschaften

Bizcap freut sich über Anfragen von Finanzdienstleistern, Beratungsunternehmen und KMU. Weitere Informationen finden Sie unter www.bizcap.eu oder per E-Mail an partners@bizcap.eu.

Über Bizcap

Bizcap ist ein führender, nichtbanklicher Unternehmensfinanzierer, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Luxemburg, der EU und weltweit schnelle und flexible Finanzierungslösungen bietet. Mit Hauptsitz in Australien ist Bizcap in fünf Ländern aktiv und hat bereits mehr als 1,1 Mrd. € (≈ 1,9 Mrd. AUD) an über 42 000 Unternehmen vergeben. Luxemburger KMU können Darlehen zwischen 5 000 € und 500 000 € erhalten – Kreditentscheidungen erfolgen innerhalb von zwei Tagen, die Auszahlung üblicherweise innerhalb von drei Werktagen. Bizcap steht für transparente Abläufe und verschafft KMU Zugang zu Kapital, das nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

Das Medienkit zu dieser Mitteilung finden Sie hier.

