Aktien Frankfurt Eröffnung Weitere Käufe vor US-Arbeitsmarktbericht Der Dax hat am Donnerstag zunächst an seine gestrige Erholung angeknüpft. Vor dem viel beachteten monatlichen US-Arbeitsmarktbericht griffen die Anleger bei Aktien weiter zu. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,36 …